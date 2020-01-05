Выходить из затяжного новогоднего застолья необходимо плавно, постепенно уменьшая калорийность питания. Об этом «Известиям» заявила врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Елена Тихомирова.

По ее словам, в первую очередь нужно сделать акцент на чистой питьевой воде — употребление больше двух литров в день поможет вывести из организма лишнюю жидкость, накопившуюся в праздники. Также важно снизить калорийность питания за счет уменьшения количества углеводов. На завтрак специалист советует воздержаться от каш и есть легкие белковые продукты: творог, запеканку, омлет.

«Для перекуса лучше брать фрукты или кисломолочный напиток. Если это обед, то лучше приготовить какой-то легкий белок — курица или рыба в сочетании с овощами. Примерно то же самое и на ужин», — добавила Тихомирова.

Быстро вернуться к прежней форме можно и с помощью разгрузочных дней. Однако он не должен быть жестким, например, на одном кефире. Диетолог отметила, что полезно устроить овощной разгрузочный день: 1,5 килограмма любых овощей разделить на 3-5 приемов пищи. Их можно есть в свежем виде, а можно тушить. «Много калия, хорошо уходят отеки, нормализуется работа желудочно-кишечного тракта, если имеется склонность к запорам», — объяснила специалист.

Также можно устроить фруктовый день (килограмм любых фруктов), мясной (400 граммов курицы и 600 граммов овощей) или творожный (500-600 граммов нежирного творога). Приемлема и водная разгрузка, но при условии, что человек здоров, не имеет хронических заболеваний.

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