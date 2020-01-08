Слова экспертов приводит «Москва 24».

Специалист по тайм-менеджменту Евгений Лавров рассказал, что многие россияне все выходные проводят дома. По его мнению, такой отдых не позволяет психике полноценно отдохнуть. Лавров порекомендовал выходить на улицу, например, кататься на коньках всей семьей в оставшиеся выходные дни. Эксперт отметил, что это обязательно нужно тем, кто имеет сидячий формат работы. Также, по словам специалиста, надо составить план на первую рабочую неделю и на год в целом. В таком случае человек не будет чувствовать себя потерянным, объяснил он.

Доктор психологических наук, главный научный сотрудник Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии имени В. П. Сербского Елена Дозорцева заявила, что в праздники многие забывают о важности сна. Она посоветовала наладить режим и ложиться спать в лучшем случае за восемь часов до того момента, когда вставать на работу. Она напомнила, что первая рабочая неделя после праздников продлится всего два дня (9 и 10 января), что позволит плавно войти в рабочий режим.

Ранее диетолог Елена Тихомирова рассказала, как правильно выходить из затяжного новогоднего застолья. По ее словам, в первую очередь нужно сделать акцент на чистой питьевой воде — употребление больше двух литров в день поможет вывести из организма лишнюю жидкость, накопившуюся в праздники.

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