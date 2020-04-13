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Глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий (Смирнов) дал россиянам наказ собирать милостыню в самоизоляции, но не деньги, а «горсточку крупы». Финансовые проблемы россиян, по его мнению, являются надуманными — «бесы страшные картинки рисуют». Об этом представитель РПЦ заявил в эфире программы «Беседы с батюшкой» на телеканале «Союз».

Программа вышла еще 5 апреля, но СМИ обратили внимание на эпизод только сейчас. В беседе с радиостанцией «Говорит Москва» в понедельник, 13 апреля, протоиерей объяснил свой совет словами «не искать трагедию там, где ее нет». Он отметил, что в действительности люди в России «живут неплохо», несмотря на «не очень большую зарплату».

«Люди привыкли жить в покое в таком, а вдруг так… лавина. Это же резкие изменения», — сказал протоиерей.

Священнослужитель отметил, что выходить из дома можно в магазин и в аптеку, однако он не знает, разрешается ли при этом просить милостыню.

Ранее протоиерей заявил, что религиозным людям надо бояться не коронавируса, а только двух вещей — бога и греха. Смерти от коронавируса он объяснил словами «так уж богу угодно».

По состоянию на понедельник, 13 апреля, в России зарегистрировано 18 328 случаев заражения в 82 регионах. За весь период выздоровели 1470 человек, умерли 148 человек.

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