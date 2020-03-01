Трехдневные выходные и сокращенная рабочая неделя ждут россиян в связи с празднование Международного женского дня 8 марта.

Поскольку праздничный день 8 марта в этом году выпадает на воскресенье, то выходной день переносится на понедельник, 9 марта.

Международный женский день ежегодно отмечается 8 марта. Праздник берет свое начало из движения женщин за свои социальные и политические права, которое развернулось во второй половине XIX века в Европе и Северной Америке. Позднее в 1910 году левая социалистка из Германии Клара Цеткин вынесла на трибуну Международной социалистической женской конференции предложение о ежегодном проведении дня солидарности трудящихся женщин.

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