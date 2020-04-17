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Погода в Салехарде, в Красноярском крае, на севере Тюменской области и севере Западной Сибири станет аномально теплой. Об этом научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил ТАСС.

По его словам в ближайшие пять дней климатическая норма там будет превышена на 12-16 градусов — температура воздуха будет такой же, как в Москве.

«Совершенно необычная ситуация», — отметил синоптик, объяснив приход аномального тепла в упомянутые части России перемещением по восточной периферии циклона теплых воздушных масс.

Неделю назад, как сообщал «Рамблер», Вильфанд рассказал, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 может привести к ухудшению качества прогнозов погоды. По его словам, этому может поспособствовать невозможность регулярно следить за состоянием атмосферы у поверхности земли, приостановка активной деятельности крупных аэропортов и отсутствие регулярных авиарейсов.

В декабре в Китае началась вспышка заболеваемости инфекцией COVID-19, которую вызывает коронавирус SARS-CoV-2. В марте ВОЗ объявила вспышку пандемией. По последним данным, во всем мире число заболевших превысило 2,1 миллиона человек.

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