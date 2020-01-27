В российском городе Саров вандалы исписали местный храм надписями «Бога нет» — правоохранительные органы уже заподозрили их в оскорблении чувств верующих. Об этом сообщает портал News Room 24.

На опубликованных в группе во «ВКонтакте» «Новый город. Саров» фотографиях заметно, что россияне расписали черной и белой краской церковь снаружи, а также оставили соответствующую надпись на пристройке.

Пользователи соцсети призвали как можно скорее найти изуродовавших деревянный храм россиян, однако в настоящий момент их личности не установлены. Уточняется, что найти злоумышленников будет непросто, так как на территории церкви нет камер видеонаблюдения. Тем не менее, в региональном управлении МВД сообщили о возбуждении уголовного дела по статье «Оскорбление чувств верующих».

Ранее российском комиком Александром Долгополовым заинтересовались правоохранительные органы после поступившего заявления с просьбой провести проверку его творчества на предмет оскорбления чувств верующих. В стендапе «Новый час шуток» комик задавался вопросом, почему Иисуса Христа не назвали именем Богдан.

В 2017 году блогер Руслан Соколовский получил 3,5 года условно по делу об оскорблении чувств верующих за ролик с ловлей покемонов в храме. Срок сократили до двух лет и трех месяцев после того, как он признал свою вину и принес извинения.

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