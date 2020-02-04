Минтранс России предлагает высаживать пассажиров из электричек за громкие электронные устройства, пение, а также за плохой запах и грязную одежду. Об этом сообщает РИА Новости.

Сейчас работники органов внутренних дел могут удалить пассажира из электрички, если он нарушает правила проезда и мешает спокойствию других пассажиров, однако в ведомстве предложили конкретизировать нормы.

«Подпункт «а» пункта 70 после слов «мешает спокойствию других пассажиров» дополнить словами: «в частности, осуществляет использование радиоприемников, магнитофонов и других звуковоспроизводящих или электронных устройств, а также устройств звукоусиления, игру на музыкальных инструментах, пение и совершает иные действия, нарушающие спокойствие других пассажиров (неприятный, зловонный запах, грязная одежда и пр.)», — процитировала агентство законопроект.

«Рамблер» писал, что ранее в Тверской области арестовали местного жителя, которого следователи подозревают в серийных ограблениях пассажиров подмосковных электричек. Вероятный преступник травил своих жертв психотропными веществами.

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