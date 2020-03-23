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Российских туристов из Марокко вывезут 23 марта рейсом авиакомпании Azur Air, сообщили в пресс-службе Ростуризма.

«Ростуризм, Росавиация и МИД России достигли договоренности об отправке специального рейса для возврата наших граждан на территорию Российской Федерации из Королевства Марокко», — говорится в сообщении.

Как предполагается, россияне вылетят из Касабланки 23 марта в 11:00 по местному времени рейсом авиакомпании Azur Air (ZF9901), стратегического партнера туроператора Anex Tour. За туристами из Москвы рано утром 23 марта вылетит Boeing 777 на 524 кресла. Расписание рейса согласовывается, уточнили в Ростуризме. В ведомстве также отметили, что окончательно список пассажиров формирует Генеральное Консульство России в Касабланке. На данный момент известно, что в Москву вылетят 512 граждан России.

Как ранее сообщала "РГ", в Марокко застряли более 400 россиян, так как в стране ограничено авиасообщение.

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