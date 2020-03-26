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Граждан старше 65 лет, находящихся на самоизоляции, не будут штрафовать за нарушение режима, наказывать будут людей, нарушивших карантин, сказал РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Михаил Емельянов.

«Для людей старше 65 лет штрафы не предусмотрены. Речь идёт не о них, а о любом человеке, контактировавшем с носителем коронавируса и не прошедшем добровольную самоизоляцию», — сказал Емельянов.

Депутат подчеркнул, что по его мнению, в случае с людьми старше 65 лет нужно говорить не о наказании, а полагаться на сознательность этих людей.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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