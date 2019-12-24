Но стоит ли доверять выводам «Росконтроля» и почему эта организация, не имея никакого отношения к государству, все еще носит приставку «Рос»?

О том, что бактерия есть во всей красной икре, заявил сопредседатель Союза потребителей «Росконтроль» Александр Борисов. И это далеко не первое подобное сообщение: только за минувшую неделю в этой организации заявили о вреде картошки в оливье, о мышьяке в креветках от известных брендов, о вреде мороженого, о том, какое масло покупать опасно, и это далеко не полный список новостей от «Росконтроля».

Проверкой качества продуктов питания от лица государства в России занимается Роскачество — структура, учрежденная Минпромторгом. «Росконтроль» ничего общего с государством не имеет. Это некоммерческое партнерство «Региональная организация системы контроля». То есть частная организация, которая, как писала «Комсомольская правда», ходит по компаниям и предлагает им платить деньги за то, чтобы специалисты «Росконтроля» провели экспертизу их продукции. Многие отказывают.

Додумывать, что происходит с этими брендами дальше, мы не будем. Отметим только то, что новости с пометкой «Росконтроль» назвал опасным то-то и то-то» попадают в СМИ регулярно. И народ, наверное, верит. Как не верить тому, что имеет такую официальную на слух приставку «Рос»? Но это обман. Частным компаниям использовать такие сочетания как «Рос», «Гос», «Мос» и так далее без согласования с Минюстом нельзя по закону.

Но в случае с «Росконтролем» РОС — это «Региональная организация системы». Более того, после того как в 2016 году Арбитражный суд Москвы постановил, что «Росконтроль» обязан изменить название, само юрлицо переименовали в «Агентство РК-медиа». А оно в свою очередь учредило «сетевое издание» под названием «Росконтроль». То есть проверку качества товаров проводит одна структура, а «Росконтроль» как издание только рассказывает об этом. Но в СМИ все попадает как надо. Это должно вызывать вопросы у соответствующих структур, говорит юрист Сурен Аванесян.

Сурен Аванесян адвокат «Если вы зарегистрировали организацию, которая называется „Феноменальный союз бардов“, и намерены использовать только аббревиатуру этой организации, то, опять же, к наименованию организации, которая использует первые буквы своего названия в качестве аббревиатуры и в качестве названия своей организации, тоже могут быть вопросы».

И Роспотребнадзор, как сообщает «Комсомольская правда», уже открыто называл «Росконтроль» сомнительной организацией и заявлял, что она манипулирует рынком. Получить комментарии от представителей самого «Росконтроля» по озвученным выше претензиям Business FM накануне не удалось.

Так или иначе, эксперты призывают критично относиться к результатам экспертизы «Росконтроля». Ну а раз уж в этот раз досталось красной икре, причем всей, тут все-таки нужно дать совет. Побыть хоть немного экспертом может каждый покупатель. Вот что говорит журналист, телеведущий Андрей Эйхфус.

Андрей Эйхфус журналист, телеведущий «Красная икра должна быть сделана в месте вылова. Или на севере, или рядом где-то на берегу, на заводе, который находится рядом с местом вылова: это Сахалин, это Дальний Восток, это Камчатка, это Курилы. Если на банке написано „сделано в Москве“, в Московской области, в Ленинградской области, еще где-то, такую икру я бы не покупал. Потому что сто процентов она из замороженного сырья и сто процентов это будет некачественный продукт».

К слову, на официальной странице «Росконтроля» в разделе «О проекте» написано: «Страница, которую вы ищете, не найдена. Вы находитесь здесь, потому что ввели адрес страницы, которая уже не существует или была перемещена по другому адресу. Возможно, запрашиваемая Вами страница была перенесена или удалена».

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