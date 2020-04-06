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Анализ на коронавирус, который россияне смогут сдать на дому без направления врача, будет стоит 1250 рублей. Об этом сообщает РИА Новости.

Анализ будут брать сотрудники Роспотребнадзора. В ведомстве отметили, что в дополнение к 1250 рублям нужно будет оплатить услугу по выезду медперсонала.

Как писал «Рамблер», Центр молекулярной диагностики Роспотребнадзора с 6 апреля начнет проводить платное тестирование на коронавирус на дому в Москве и области. Услугой смогут воспользоваться люди, которые захотят сдать анализ, даже если у них нет направления врача.

Анализ будут брать с помощью высокочувствительной тест-системы, разработанной учеными центрального НИИ эпидемиологии. Она может выявлять болезнь на ранних стадиях, когда симптомы слабо выражены.

Специалист приедет к заказчику анализа, объяснит ему, как взять мазок самостоятельно, а затем заберет материал на исследование.

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