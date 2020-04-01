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Роспотребнадзор в своем постановлении потребовал от жителей России дистанцироваться при перемещениях. Об этом сообщает Russia Today.

По данным издания, своим постановлением Роспотребнадзор установил дистанцию не менее одного метра до других граждан везде, кроме такси.

«Рамблер» писал, что в конце 2019 года в Китае началась вспышка коронавируса. В марте Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии. За прошлые сутки в России выявили 500 новых случаев заражения коронавирусом.

При этом за все время зарегистрировано 2 337 случаев в 73 регионах страны, 17 человек скончались.

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