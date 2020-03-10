Чтобы не подхватить коронавирус, россиянам не стоит обниматься, жать друг другу руки, а также ездить в час пик на общественном транспорте, сообщает РИА Новости со ссылкой на предупреждение сотрудников Роспотребнадзора.

Эксперты подчеркнули, что на время угрозы распространения коронавирусной инфекции жителям РФ не рекомендуется посещать общественные места с массовым скоплением людей: торговые центры, спортивные мероприятия. Воздержаться также следует от поездок на общественном транспорте в час-пик.

«Ограничьте по возможности при приветствии тесные объятия и рукопожатия», — цитирует агентство слова своего собеседника.

Общения с людьми, у которых заметны явные признаки простуды или ОРВИ, россиянам следует избегать. Кроме того, для защиты от инфекции в общественных местах нужно носить медицинскую маску, а после тщательно мыть руки.

Видео дня. Был груб: Степаненко пошутила о разводе с Петросяном