Специалисты, опрошенные РИА Новости, рассказали, чем могут быть опасны новогодние салаты. Речь о блюдах, которые остались после праздничного застолья.

По словам экспертов Роспотребнадзора, именно салаты являются средой, благоприятной для развития патогенных микроорганизмов, которые выделяют токсины, приводящие к пищевому отравлению. Поэтому специалисты рекомендуют россиянам строго соблюдать срок хранения новогодних угощений.

Эксперты подчеркивают, что микроорганизмы быстрее развиваются в салатах с майонезом или другим соусом, поэтому заправлять блюда необходимо непосредственно перед подачей на стол и хранить их в холодильнике при температуре 2-6 градусов выше нуля.

Срок годности салата зависит от рецепта, уверяют специалисты: салат из сырых и вареных овощей, как и блюда из мяса и копченостей без заправки хранятся 18 часов, с майонезом или соусом — 12 часов. Салат из рыбы и морепродуктов пригоден к употреблению в пищу не более 12 часов, угощения с добавлением консервированных овощей и яиц и того меньше — около 6 часов. Дольше всех могут простоять салаты из маринованных, соленых и квашеных овощей — около 36 часов.

Ранее, как сообщал «Рамблер», россияне, принявшие участие в опросе компании Nielsen, заявили, что планируют потратить на покупку продуктов для новогоднего стола в среднем десять тысяч рублей. Авторы исследования выяснили, что самыми популярными продуктами для новогоднего ужина в России являются фрукты и овощи, сыр, свежее мясо, птица, рыба и мясные изделия. Из напитков россияне отдают предпочтение шампанскому и игристым винам, вину и водке, а также фруктовым сокам, газировке и минеральной воде.

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