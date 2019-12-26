Бумажные купюры являются «рассадником инфекции». Например, вирус гриппа на них сохраняется до двух недель, говорится в сообщении на сайте Роспотребнадзора.

По данным ведомства, через бумажные купюры можно заразиться гриппом.

«Денежные купюры являются отличным рассадником инфекции. Вирус гриппа сохраняется на них до 2-х недель. Поэтому деньги в некоторых странах печатают на бумаге с антисептическими свойствами», — отмечается в сообщении.

Роспотребнадзор также напомнил, что вакцинация существенно снижает риск заражения.

«В среднем прививка от гриппа обеспечивает защиту на 80-90%», — отмечается в сообщении.

«Рамблер» писал, что ранее Роспотребнадзор предупредил, что больше половины проб стеклоомывающих жидкостей, взятых на проверку экспертами, не отвечают санитарно-эпидемиологическим требованиям.

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