В России появились тропические клопы, которые раньше встречались только в странах, расположенных ближе к экватору. Насекомые переносят опасные инфекции и устойчивы к привычным средствам борьбы. Об этом рассказала заведующая лабораторией проблем дезинсекции Института дезинфектологии Роспотребнадзора Светлана Рославцева.

По ее словам, эти клопы могут быть переносчиками гепатита B и других вирусов.

«Вирусов много, в том числе находят вирусы всех арбовирусных лихорадок. В Канаде установили прямую связь между заболеваниями пациентов и населением госпиталя клопами», — отметила специалист в эфире радио Sputnik

Рославцева отметила, что бороться с клопами можно только их уничтожением, однако проблема в том, что появились разные классы органических соединений, к которым насекомые устойчивы. Это вынудило ученых всего мира смотреть область неорганических веществ. В России, как отметила профессор, нашли действенный способ борьбы.

«Мы разработали два препарата, которые очень активно работают против клопов – на основе природного сырья диатомита. Это осадочная порода, которая образовалась при отступлении моря и мирового океана, остатки раковинок, которые как кристаллы обладают острыми краями. Эти края нарушают покровы в частности клопов, происходит иссушение организма клопов, они погибают», — рассказала она.

В августе прошлого года Роспотребнадзор рассказал о способах защиты от тропических клопов.