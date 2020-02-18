В связи со вспышкой коронавируса COVID-2019 хакеры начали предлагать в России тесты на наличие заболевания за 19 тыс. рублей. Об этом во вторник, 18 февраля, сообщает РБК со ссылкой на информацию компании Check Point Software Technologies (CPST).

Вспышка нового вида коронавируса COVID-2019 была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. Позже инфекция распространилась и в других странах. По состоянию на 18 февраля число жертв заболевания только в КНР достигло 1868 человек, подтвержденных случаев заражения — более 72 тыс. Выписаны из больниц за это время были 1223 пациента.

16 февраля в Китае начали производить лекарство, которое может быть эффективным в борьбе с заболеванием, а на следующий день один из университетов в КНР сообщил о создании экспресс-теста на коронавирус.

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) утверждают, что текущая ситуация может быть «лишь верхушкой айсберга». Предположительно, первые образцы вакцины будут готовы через полтора года.