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Чиновники заявили, что россиянам придётся поменять привычки после отмены режима самоизоляции. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия 1». В частности, Попова рассказала о нововведениях в сфере торговли и общепита.

«Это будет и защита расстояния, и защита тех, кто обслуживает, и их самих, и посетителей», — анонсировала чиновница.

Снимать ограничения будут постепенно. Сначала заработают предприятия с небольшой площадью. Затем в некоторых регионах разрешат проводить массовые мероприятия с размещением столов на расстоянии 1-2 метров. Не исключено, что весь персонал обяжут работать в масках и перчатках, а также использовать только одноразовую посуду.

Между тем, россияне в соцсетях стали предлагать и свои меры по снижению вирусной нагрузки на население после отмены самоизоляции. В их числе — сокращение полного рабочего дня до 6 часов и четырехдневная рабочая неделя. Пятница должна стать третьим выходным.

«Чтобы люди меньше контактировали и заражались, властям логично ввести шестичасовой рабочий день и выходной в пятницу. Для начала. Не так ли?» — пишут пользователи.

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