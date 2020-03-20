Все новости на карте

В ближайшее время в России может появиться дефицит ноутбуков, у крупнейших дистрибьюторов электроники на складах они почти закончились, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

Так, в период со 2 по 15 марта (на 10–11-й неделях) под влиянием нарастающих опасений и подготовки к удаленной работе начали расти продажи ноутбуков. На 10-й неделе продажи увеличились на 10 процентов, а на 11-й — уже на 27 процентов. При этом на 10-й неделе уровень продаж был ниже аналогичного прошлогоднего показателя на 18 процентов, а на 11-й стал выше на 50 процентов.

Еще одной причиной роста продаж стал резкий рост курса доллара, из-за чего россияне начали «срочно реализовать отложенные планы покупки компьютеров, пока цены не изменились», пишет издание. При этом больше всего выросли продажи ноутбуков дороже 40 тысяч рублей.

Однако рынок электроники оказался не готов к такому ажиотажу, пояснил изданию руководитель направления корпоративной мобильности системного интегратора Softline Дмитрий Шалеев. «Соответственно, из популярных в корпоративной среде брендов на складах дистрибьюторов уже ничего не найти», — сказал он. По его словам, сейчас в достаточном количестве есть стационарные компьютеры, а также мини-ПК.

При этом товар из новых поставок будет дороже из-за падения рубля. Кроме того, после карантина в Китае из-за коронавируса производство только начало налаживаться и еще не работает на полную мощность, поэтому стоит ожидать дефицит товаров, пояснил исполнительный директор компании diHouse Андрей Тарасов.

Наибольшим спросом пользуются ноутбуки HP и Lenovo. Также растет спрос на технику ASUS и Dell. Эксперты предполагают, что дефицит на рынке, предположительно, продлится два-три месяца. Однако это будет зависеть от того, как будет развиваться эпидемия коронавируса.

Из-за ситуации с коронавирусом работодатели все чаще рекомендуют сотрудникам перейти на удаленную работу. В частности, такие же рекомендации дают власти. Мэр Москвы Сергей Собянин попросил работодателей по возможности перевести часть работников на работу из дома. Губернатор Московской области Андрей Воробьев также призвал подмосковных работодателей позволить сотрудникам работать из дома.

По последним данным, в России выявлено 199 случаев заражения коронавирусом, большая часть инфицированных находится в Москве.

Видео дня. Голосование за поправки в конституцию пройдёт 22 апреля