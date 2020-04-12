Российские члены экипажа экспедиции МКС-62 Олег Скрипочка, Анатолий Иванишин и Иван Вагнер поздравили россиян с Днем космонавтики с борта Международной космической станции (МКС). Видео обращения опубликовал на своем сайте «Роскосмос».

Космонавты напомнили о важности этого праздника, приуроченного к первому полету человека в космос: 12 апреля 1961 года Юрий Гагарин стал первым космонавтом Земли. Олег Скрипочка заметил, что с этого дня прошло ровно 59 лет.

Иванишин рассказал, что именно тогда наша страна показала свой научный и технический потенциал, отметив ученых, которые смогли в кратчайшие сроки выполнить сложнейшие задачи.

Вагнер отметил, что для всех жителей Земли Юрий Гагарин останется первым, а его лицо каждый узнает без труда. Он также добавил, что улыбка Гагарина будет продолжать вдохновлять новые поколения астронавтов и космонавтов. В заключение он поздравил всех с Днем космонавтики и пожелал новых побед и достижений, а также отличного настроения.

Президент России Владимир Путин в пятницу, 10 апреля, вышел на связь с экипажем Международной космической станции (МКС) в преддверии Дня космонавтики. Глава государства на сеансе прямой связи с членами экипажа отметил, что освоение космоса на сегодняшний день остается символом развития человечества и прогресса.