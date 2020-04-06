Все новости на карте

Обязанность своевременно оплачивать коммунальные услуги для россиян сохраняется несмотря на временную отмену начисления пеней за долги. Об этом напомнил глава Минстроя Владимир Якушев.

Он отметил, что послабление в сфере ЖКХ коснётся в основном тех россиян, которые испытывают проблемы с дистанционной оплатой. Остальным министр рекомендовал не копить долг, а заключить с поставщиком услуг соглашение о рассрочке платежа.

Информацию о таких организациях можно найти в платёжном документе, напомнил Якушев.

Он уточнил, что правительство приостановило и поверки приборов учёта коммунальных ресурсов. После возобновления обычного режима работы предприятий необходимость проводить поверку будет восстановлена, передаёт «Интерфакс».

Ранее, как писал NEWS.ru, правительство ввело временный мораторий на штрафы и отключение услуг ЖКХ за долги. Помимо этого, не будут начисляться и пени за просрочку взносов за капремонт жилья. Льготный период продлится до конца 2020 года.

Видео дня. Священник надел маски во время службы