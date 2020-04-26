Все новости на карте

В российской провинции на период майских праздников запретили продажу алкоголя и угля для шашлыка. Беспрецедентную меру ввели власти Курганской области.

«Оперативный штаб решил: приостановить с 30 апреля по 10 мая розничную продажу алкогольной продукции, горючих веществ, средств для разведения огня», — сообщается на странице местного штаба в соцсети «Вконтакте».

скриншот

В начале апреля в нескольких регионах России были введены ограничения на покупку алкоголя — в Пермском крае, Кемеровской области, Карелии, Красноярском крае и Башкирии. На территории Якутии и Забайкалья до особого распоряжения действует сухой закон.

Видео дня. Максима Леонидова задержали за нарушение самоизоляции