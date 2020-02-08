Среди пострадавших при стрельбе, которую устроил военнослужащий на северо-востоке Таиланда, российских граждан нет. Об этом сообщил заведующий консульским отделом посольства РФ в Таиланде Владимир Пронин.

По его словам, город, где произошел инцидент, не является туристическим.

— Относительно недалеко от него, в 100 километрах, есть национальный парк Кхао Яй, куда иногда ездят российские туристы из Бангкока, но в город Накхон Ратчасима они не заезжают, — подчеркнул Пронин.

В беседе с РИА Новости он добавил, что живущих или работающих в городе россиян также нет.

Напомним, что военнослужащий тайской армии открыл огонь по офицеру и двум другим военным в городе Корате. После этого мужчина устроил стрельбу в торговом центре и, по данным СМИ, взял в заложники 16 человек. Число жертв возросло до 17 человек, ранены 21.

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