Портал «Роскачество» научил россиян выбирать колбасу. Рекомендации по Докторской», сервелату и «Брауншвейгской», опубликованные на сайте организации, дала доктор технических наук Анастасия Семенова.

Она объяснила, что качественная «Докторская» колбаса не может стоить дешевле 700 рублей за килограмм. Такой вывод можно сделать из стоимости бескостной говядины и свинины с учетом торговой наценки.

При выборе эксперт порекомендовала обратить внимание на место воды в составе — она должна быть на третьем месте, а никаких растительных белков, клетчатки, крахмала и мяса птицы быть не должно. Она призвала не бояться ингредиентов с буквой «Е», но они должны быть строго определенные — Е250, Е300 или Е301. Без них «Докторскую» лучше не покупать. Также допустимы Е450-Е452, Е262, Е325 и Е326, Е304, Е306 или Е392.

Также рекомендуется обратить внимание на упаковку и выбирать заводскую. Причем брать целыми батончиками, если возможно. Магазинная нарезка продукта при комнатной температуре негигиенична, и такую колбасу лучше не хранить дома.

Что касается сервелата, то он, по ГОСТу, должен состоять из 25 процентов говядины, 50 процентов жирной свинины и 25 процентов нежирной свинины. Допускается присутствие черного перца, мускатного ореха, нитрита натрия (Е250) и сахара. Ничего другого там быть не должно. Стабилизаторы, ускорители созревания и ароматизаторы могут быть в сервелате, изготовленном по ТУ, но их необходимо обязательно указывать при маркировке.

Эксперт призвала обращать внимание на срез сервелата — если у шпика желтый цвет, то это значит, что жир в шпике окислен или прогорклый, а сам продукт просрочен.

При покупке «Брауншвейгской» покупателей призвали не гнаться за дешевизной, потому что это говорит о ненастоящем продукте. Например, в нем свинину могут заменить мясом птицы, животными белками и растительными компонентами. В состав настоящей «Брауншвейгской» входят говядина, шпик, свинина, посолочная смесь, сахар и пряности. Батон должен быть не длиннее 50 сантиметров, а небольшой серовато-белый налет не говорит о дефекте. Поверхность среза должна быть блестящей с выступающими капельками жира.

Накануне «Росконтроль» назвал лучший сервелат. Рекомендованы к покупке только колбасы «БахрушинЪ» и «Раменский деликатес», а продукт «ВкусВилл» попал в черный список.

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