Все новости на карте

В Краснодаре полицейские начали штрафовать людей, посещающих могилы близких. Повод — нарушение самоизоляции. Убиравшим могилы жителям придётся заплатить по 15 тысяч рублей, передает «Подъем».

Кроме того, в регионе начались рейды против рыбаков, к ним привлекли не только полицейских, но и казаков.

В подтверждение информации издание опубликовало несколько фотографий, на которых стражи порядка оформляют протоколы вблизи могилы и на побережье водоема.

Один из казаков рассказал, что они предупреждают граждан о необходимости «зайти домой».

«Мы предупреждаем граждан, что нужно держать самоизоляцию. Если казаки видят гражданина, говорят: «Уважаемый, будьте любезны, домой зайдите». Всё в культурной форме. И дают талон, что предупредили его», — рассказал он.

По его словам, в талоне написано, как соблюдать карантин и куда обращаться в случае проблем.

Как сообщал «Рамблер», накануне в столице произошёл инцидент с задержанием москвича Иисуса Воробьева. Случай вызвал большой резонанс в Сети. Полицейские задержали мужчину, выгуливавшего собаку, и отвезли его в отдел, бросив животное на улице.

Видео дня. Учимся стерильности в гипермаркетах