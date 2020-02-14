Новый возраст получения паспорта с бессрочным действием могут ввести в России. Такую инициативу высказал депутат Заонодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров. Документ направлен в адрес министра внутренних дел Владимира Колокольцева.

По словам народного избранника, в данный момент срок действия паспорта является бессрочным после оформления в 45 лет. При этом из-за постоянного роста продолжительности жизни, изменения пенсионного законодательства данная практика устарела.

— Для человека создаются гипотетические трудности при его идентификации органами государственной власти, — указано в сообщении.

Отмечается, что кроме фотографии в российских паспортах нет других биометрических методов распознавания, пишет News.ru.

Ранее глава Минкомсвязи Максут Шадаев предложил заменить обычные паспорта россиян на мобильное приложение. Он отметил, что во многих государствах мира граждане уже применяют подобные технологии, а также имеют при себе ID-карты. Эти удостоверения являются заменой бумажных паспортов, которые не всегда есть возможность носить с собой.

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