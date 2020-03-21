Россиян в ближайшие три дня эвакуируют самолетами из Венгрии, Египта, Молдавии, Кипра, Португалии и Испании. Об этом в субботу, 21 марта, говорится в сообщении на сайте Росавиации.

«По данным перевозчиков, 21–23 марта планируются следующие вывозные рейсы. «Аэрофлот» — шесть рейсов из Будапешта (Венгрия), один рейс из Каира (Египет), два рейса из Кишинева (Молдавия), два рейса из Лиссабона (Португалия), два рейса из Ларнаки (Кипр). «Сибирь» — один рейс из Тенерифе (Испания)», — отметили в ведомстве.

В субботу два рейса в Кишинев выполнит «Аэрофлот». Туда будут перевезены граждане Молдавии, обратно прилетят россияне.

По данным ведомства, Ростуризм вместе с туроператорами России прорабатывает организацию спецрейсов для возврата россиян из Филиппин и Марокко. «Предварительно рейсы Azur Air в Марокко и на Филиппины (Себу) запланированы на 23 и 25 марта соответственно», — добавили в Росавиации.

Прорабатываются также варианты возвращения граждан РФ из Южной Америки.

Представители российских авиакомпаний напомнили, что при наличии свободных мест открывается продажа билетов по доступным тарифам, их могут купить россияне, находящиеся за границей.

Ранее в субботу стало известно о возвращении в Россию около 50 тыс. организованных туристов из-за рубежа. Россиян просят не выезжать из страны в связи с распространением коронавируса, а в случае нахождения за границей — сообщить о себе в дипмиссии и поддерживать связь с туроператорами и авиакомпаниями.

Вспышка вируса SARS-CoV-2 произошла в китайском городе Ухань в декабре 2019 года. 11 марта ВОЗ объявила о пандемии коронавируса.

По данным Worldometer на 21 марта, инфекцией заразились 277 тыс. человек по всему миру, из них вылечились почти 92 тыс., а умерли 11 423 человека.