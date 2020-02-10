Россия готова рассмотреть возможность дополнительной поставки средств диагностики коронавируса странам-членам Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Роспотребнадзора 10 февраля.

«Представители стран ЕАЭС выразили благодарность Роспотребнадзору за передачу на безвозмездной основе средств лабораторной диагностики нового коронавируса 2019-nCoV, разработанные ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора. Российская сторона отметила, что в случае необходимости готова рассмотреть возможность дополнительной поставки современных российских средств диагностики в страны партнеры», — говорится в сообщении.

Ранее в понедельник в Роспотребнадзоре со ссылкой на исследование китайских ученых сообщили, что каждый второй тест на коронавирус может дать ложноотрицательный результат. Отмечалось, что сейчас положительный результат регистрируется только у 30–50% от реального числа заболевших. Это происходит из-за того, что вероятность обнаружения инфекции выше всего при исследовании смывов с нижних дыхательных путей. Меньшая вероятность обнаружения — при исследовании мокроты, еще ниже — при исследовании мазков с глотки.

Вспышка пневмонии, возбудителем которой стал новый тип коронавируса, произошла в городе Ухань в Китае в конце декабря. По данным на 10 февраля, в мире этой инфекцией заразились более 40 тыс. человек, умерли — 908. Ученые считают, что пик распространения вируса может пройтись на вторую половину февраля. Власти КНР дали новое название коронавирусу — NCP.