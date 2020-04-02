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В апреле Россия выйдет на производство 4 млн различных типов защитных масок в сутки, сообщил глава Минпромторга страны Денис Мантуров.

В эфире Youtube-канала «Соловьев LIVE» он сообщил, что на данный момент производится «почти полмиллиона масок».

«Это марлевые, сертифицированные как медицинские изделия», — приводит его слова ТАСС.

Мантуров сообщил, что «в середине апреля, максимум 20 апреля, у нас вместе с легкой промышленностью и организациями ФСИН будет производиться почти 2 млн масок».

«Итого выходим (на объем производства) 4 млн масок в день», — сказал он.

Мантуров сообщил, что «дополнительно завезли за неделю 37 млн масок из Китая». Он пояснил, что маски «приобрели у коллег, это было непросто, но нам отдали приоритет, мы в приоритете как страна».

Кроме того, «законтрактовано дополнительно 55 млн штук». В течение недели в Россию «должны завезти еще примерно около 3 млн масок».

Мантуров отметил, что к середине апреля рассчитывают покрыть ежедневный дефицит, обеспечивая запас в регионах, в медицинских учреждениях и службах, которые нуждаются в средствах индивидуальной защиты.

Он сказал, что производство кожных антисептиков в России за две с половиной недели выросло почти в пять раз, до 220 тыс. литров в сутки, «в районе 20 апреля выйдем уже на 280 тысяч литров», передает РИА «Новости».

Напомним, Минпромторг заверил, что система здравоохранения России обеспечена по основной номенклатуре, по отдельным позициям даже имеется профицит. Ведомство опровергло заявления о том, что Россия якобы направляет гуманитарную помощь в ущерб себе, своим внутренним потребностям..

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