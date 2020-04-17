Все новости на карте

К утру 17 апреля Россия поднялась на 11-е место в мире по количеству случаев нового коронавируса: в стране выявили уже 32 008 зараженных. Об этом свидетельствуют данные университета Джонса Хопкинса.

Россия опередила по числу зараженных Канаду, Бразилию и Нидерланды. Накануне страна занимала 14-место в рейтинге университета.

Прирост зараженных за последние сутки составил 4070 человек (по сравнению с 3 448 накануне). За все время в стране выздоровели 2590 пациентов, 273 человека с коронавирусом умерли.

Как писал «Рамблер», по последним данным университета Хопкинса, за все время в мире выявили 2,1 миллиона зараженных коронавирусом, 145 705 из них умерли, более 550 тысяч выздоровели.

Лидерами по количеству зараженных остаются США (671,4 тысячи), Испания (184,9 тысячи) и Италия (около 169 тысяч).

Видео дня. “Я хочу тебя унизить“: Уткин вызвал Соловьёва на баттл