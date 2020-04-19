Правительство РФ выделило из резервного фонда более 273 млн рублей на закупку не зарегистрированного в России препарата «Онкаспар», предназначенного для лечения детей с тяжелыми патологиями. Соответствующий документ опубликован в воскресенье, 19 апреля, на сайте кабмина.

3 марта в Россию был поставлен незарегистрированный в стране психотропный препарат фенобарбитал для лечения 540 тяжелобольных детей.

4 февраля врачи-онкологи пожаловались, что в клиниках заканчиваются запасы эффективных препаратов для лечения рака у детей. Самая большая проблема — с онкаспаром и цитарабином (цитозаром), которые применяются при лейкозе.