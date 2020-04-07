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Российские власти закупили 51 миллион медицинских масок в Китае и поставили их регионы, сообщил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

«Мы уже закупили масок в Китае 51 миллион штук и поставили это в регионы», — сказал он в ходе совещания по вопросу развития ситуации с коронавирусной инфекцией и мер по ее профилактике.

Министр добавил, что в настоящее время к доставке в страну из Шанхая готовится еще 21 миллион масок.

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