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Председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин утвердил комплекс мер по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции на территории России. Об этом сегодня, 14 марта, сообщает пресс-служба правительства России.

В частности, закрывается сухопутная граница Российской Федерации с Польшей и Норвегией. Федеральной службе безопасности, министерству внутренних дел и министерству иностранных дел поручено разработать проект о временном приостановлении с 15 марта пропуска иностранцев на границе с Польшей и Норвегией.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне, 13 марта, генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адахан Гебреисус заявил, что Европа стала центром пандемии коронавирусной инфекции.

На данный момент можно констатировать бесконтрольное распространение коронавирусной инфекции по ряду стран ЕС. Наиболее быстро коронавирус распространяется в Италии и Испании.

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