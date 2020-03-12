Правительство России запретило иностранным гражданам въезд на территорию России из Италии. Соответствующее распоряжение подписал в четверг премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Запрет начнет действовать с 13 марта.

Названа последняя европейская страна без коронавируса

Также МВД приостановит прием документов, оформление и выдачу приглашений на въезд в Россию гражданам Италии.

Как сообщал «Рамблер», Италия занимает первое место в Европе по распространению коронавируса. Согласно официальным данным, в стране зафиксированы 12 462 случая заражения новым типом вируса, число жертв превысило 820 человек.

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