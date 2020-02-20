Безвизовый режим между Россией и Катаром начнет действовать 23 февраля, сообщает РИА «Новости».

Безвизовый режим коснется граждан России и Катара, не имеющих намерения осуществлять трудовую деятельность, учиться или проживать на территории другого государства.

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Граждане России и Катара смогут находиться на территории другой страны не более 90 дней в течение периода в 180 дней.

Как сообщал «Рамблер», соглашение о взаимной отмене визовых требований для граждан двух дружественных стран было подписано 27 декабря в здании МИД РФ правительством РФ и правительством Катара.

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