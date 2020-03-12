Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о временной приостановке пропуска через российскую границу граждан Италии. Об этом сообщается в четверг, 12 марта, на сайте кабмина.

«Принято решение о временной приостановке пропуска через государственную границу Российской Федерации граждан Итальянской Республики, въезжающих для обучения и трудовой деятельности, а также в частных, туристических и транзитных целях», — говорится в публикации.

Мера вступит в действие с 13 марта.

Кроме того, будет также приостановлен пропуск через границу России иностранных граждан и лиц без гражданства, прибывающих из Италии, въезжающих на территорию страны для обучения и осуществления трудовой деятельности, а также в частных, туристических и транзитных целях, за исключением граждан государств — членов Евразийского экономического союза, а также экипажей воздушных судов, членов официальных делегаций и лиц, имеющих вид на жительство в России.

В связи с этим МВД России было поручено временно приостановить прием документов, оформление и выдачу приглашений на въезд в РФ гражданам Италии, а также проживающим на территории республики.

МИД России поручено «уведомить итальянскую сторону о предусмотренных мерах, подчеркнув, что они обоснованы особыми обстоятельствами и носят исключительно временный характер».

Из европейских стран Италия является лидером по числу заразившихся коронавирусом. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на 12 марта, там подтверждено более 12,4 тыс. случаев заболевания, скончались 829 человек.

При этом по всему миру зафиксировано более 124 тыс. заболевших, умерли более 4600 человек. Всего о случаях COVID-19 сообщили 118 стран.

11 марта ВОЗ объявила пандемию COVID-19 в мире. Генеральный директор организации Тедрос Гебрейесус заявил, что в ближайшие дни и недели организация ожидает увеличения количества смертей в затронутых вирусом странах. В то же время там отмечают, что ситуация с распространением вируса поддается контролю, пишет «Газета.ру».

Эпидемия вируса SARS-CoV-2, являющегося возбудителем тяжелой пневмонии COVID-19, началась в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань. Инфекция быстро распространилась на другие страны.