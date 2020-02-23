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Россия впервые проиграла в финале Кубка легенд по футболу

18:36 23/02/2020

Кубок легенд по футболу впервые не у россиян. Победу в финале одержала сборная Звезд. Встреча завершилась со счетом 6:5, передает ТАСС.

Среди победителей отличились Ивица Олич, еще по голу забили Вильям Галлас, Андрей Воронин, Хавьер Савиола и Кристиан Дзаккардо. У россиян мяч в ворота противника отправили Денис Колодин (трижды), Дмитрий Аленичев и Константин Головской.

В матче за третье место Испания обыграла Германию со счетом 11:5. Турнир прошел в 12-й раз. До этого все 11 розыгрышей выигрывала Россия.



