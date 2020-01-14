СПОРТ

Россия возглавила медальный зачет на юношеской Олимпиаде в Лозанне

17:39 14/01/2020

<br />

Сборная России после четырех дней зимних Юношеских Олимпийских игр в Лозанне – лидер медального зачета, передает спортивный обозреватель телеканала «МИР 24» Александр Бриус.

Два золота на старте Олимпиады выиграли представители биатлона, еще две победы у фигуристов.

Победили с лучшим результатом сезона в мире: российский танцевальный дуэт Ирина Хавронина и Дарио Чиризано – чемпионы Юношеских Олимпийских игр. Эта пара образовалась всего два года назад и уже прошлой весной стала обладателем Кубка России. Дарио родился в русско-итальянской семье на Апеннинах. Мальчику было пять лет, когда его родители развелись. Мать привезла ребенка на историческую родину, где он и начал заниматься фигурным катанием.

«Конечно, есть недочеты, которые мы будем исправлять на тренировках, чтобы делать каждое будущее выступление лучше. Главное было получить удовольствие от сегодняшнего выступления, и мы это сделали», – сказал Дарио.

Еще одно золото Юношеских игр досталось спортивной паре Аполлинария Панфилова и Дмитрий Рылов. Отметим, что на Играх в Лозанне никто из российских фигуристов не остался без медали. На их счету 8 из 11 наград сборной. Впереди еще командные соревнования, где россияне также рассчитывают на успех.

Грузинская спортивная пара Алина Бутаева и Лука Берулава заняла третье место. Бронзу выиграла и белорусская биатлонистка Юлия Ковалевская.

Абигайль Виейра на медали пока не рассчитывает. 17-летняя девушка – первый и единственный представитель Тринидада и Тобаго на зимних Юношеских играх. В детстве она решила заняться экзотическим для своей страны горнолыжным спортом. Сейчас Абигайль живет и тренируется в США и рассчитывает, что работа с именитыми американскими наставниками принесет результат.

Добавим, что сегодня в биатлонном спринте у мужчин россиянин Денис Иродов стал серебряным призером. Всего же на Играх будет разыгран 81 комплект наград.





Александр Бриус