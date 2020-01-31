Оперативный штаб при правительстве России одобрил национальный план противодействия коронавирусной инфекции, вызвавшей эпидемию в Китае, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

Оперативным штабом одобрен национальный план по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции на территории РФ, который по приезду председателя правительства [Михаила Мишустина] из командировки будет утверждён, — цитирует Голикову ТАСС.

В России 31 января подтвердили два случая заболевания коронавирусом. Как писал NEWS.ru, инфекцию выявили у двоих китайских граждан в Забайкалье и Тюменской области.

Эпидемия коронавируса 2019-nCoV началась в китайском городе Ухань в декабре 2019 года, а в конце января ВОЗ признала её чрезвычайной ситуацией планетарного масштаба. Число заражёных достигло 10 тысяч человек, более 200 погибли.

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