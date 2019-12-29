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Россия проиграла США на молодежном чемпионате мира по хоккею

23:57 29/12/2019

Российские хоккеисты проиграли американцам со счетом 1:3 в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира по хоккею среди игроков не старше 20 лет. Матч прошел на арене в чешской Остраве в присутствии 8693 зрителей, передает «МИР 24».

В составе сборной России шайбу забросил Александр Романов (44-я минута). У американцев дубль сделал уроженец Ташкента Артур Калиев (37, 42), еще одну шайбу забросил Николас Робертсон (37). Первую и вторую шайбы американцы забросили с разницей в 6 секунд.

Форвард американцев Тревор Зеграс сделал две результативные передачи, на его счету 7 (0+7) очков на турнире, он делит первое место в списке бомбардиров с финном Патриком Пуйстолой (4+3). В конце первого периода защитник сборной России Даниил Мисюль получил малый и дисциплинарный штрафы (2+10) за опасный удар в голову сопернику.

В воротах сборной России с первых минут появился Амир Мифтахов, его сухая серия, растянувшаяся на три матча турнира, составила 115 минут 48 секунд. Во втором матче против команды Канады (6:0) он не пропустил ни одной шайбы, а в первом матче турнира против сборной Чехии (3:4) вышел на лед вместо Ярослава Аскарова после второго периода и сумел сохранить ворота в неприкосновенности. После третьей пропущенной шайбы в матче с американцами Мифтахова заменил Аскаров.

Сборная России не может обыграть команду США в рамках молодежного чемпионата мира пять матчей подряд, в последний раз россияне оказались сильнее американцев в полуфинале турнира 2016 года (2:1), тогда команда Валерия Брагина в финале уступила финнам в овертайме (3:4). Команды провели 21-й матч в рамках молодежных чемпионатов мира, на счету российских хоккеистов 11 побед, американцы выиграли десять матчей.



