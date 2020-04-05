Россия приостановила железнодорожное сообщение с другими странами из-за пандемии коронавируса. В воскресенье, 5 апреля, РЖД отменила последние поезда в Белоруссию.

Таким образом, всего закрыты 20 зарубежных направлений, пишет ТАСС.

Также временно с 6 по 9 апреля будет прекращено курсирование поездов между Калининградом и Москвой с Санкт-Петербургом.

В связи со снижением спроса будет отменен и ряд поездов в между другими городами России.

С 4 апреля РФ полностью остановила международное авиасообщение, в том числе отменены рейсы для вывоза россиян из других стран.

По данным ВОЗ коронавирусом в мире к 5 апреля заразились более 1,1 млн человек.

Накануне вице-премьер РФ Татьяна Голикова назвала страны-лидеры по завозу коронавирусной инфекции в Россию. По ее словам, COVID-19 на территорию страны попал из 73 государств.