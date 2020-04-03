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Россия с четвертого апреля приостанавливает международные авиарейсы для вывоза россиян из-за рубежа, о соответствующем решении ранее сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

Гражданам, предоставившим сведения о себе, окажут необходимую социальную помощь на время их пребывания за границей — правительство России выделило на это МИДу 500 миллионов рублей.

Как сообщил РИА Новости источник в авиакругах, Росавиация отозвала все ранее выданные разрешения на вывозные чартеры с 4 апреля. Он добавил, что сроки возобновления чартерных рейсов для вывоза россиян из-за рубежа на данный момент неизвестны.

Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение тогда составили полеты, связанные с возвращением на родину российских граждан из-за рубежа, иностранных граждан за рубеж, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки или смены экипажа на территории России и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства.

С 31 марта Россия сократила количество вывозных рейсов, а также установила ограничения на количество прибывающих пассажиров. После этого прилет россиян из иностранных государств в Москву осуществлялся только через аэропорт «Шереметьево», не более 500 человек в сутки, либо в аэропорты других субъектов — не более 200 человек в сутки.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже более 900 тысяч случаев заражения, более 45 тысяч человек скончались.

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