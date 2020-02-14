Россия с пятницы, 14 февраля, приостановила чартерное авиасообщение с Китаем из-за распространения коронавируса COVID-19, передает ТАСС. Ограничения чартерных рейсов не касаются китайских перевозчиков.

Российские авиавласти на фоне эпидемии нового вируса с 1 февраля начали ограничивать авиасообщение с КНР.

На данный момент прямое регулярное авиасообщение с Китаем осуществляется только из Москвы рейсами «Аэрофлота» и китайских авиакомпаний Air China, Hainan Airlines, China Eastern Airlines, China Southern Airlines.

По последним данным Росавиации, возвращения домой из Китая ждут около 230 россиян, которые должны были вылететь в Россию самолетами S7 и «Уральских авиалиний» до 29 февраля.

Вспышка пневмонии, вызванной новым видом коронавируса, позже получившего официальное название COVID-2019, началась в китайском городе Ухань в конце декабря 2019 года. Позже инфекция распространилась и на другие страны.

По данным на 13 февраля, число заразившихся коронавирусом COVID-19 в Китае достигло 59,8 тыс. человек, скончались 1367 пациентов, еще 5911 вылечились и выписаны из больниц. 8030 пациентов в КНР находятся в тяжелом состоянии.

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) утверждают, что текущая ситуация может быть «лишь верхушкой айсберга». Предположительно, первые образцы вакцины будут готовы через полтора года.