С воскресенья, 2 февраля, правительство России распорядилось приостановить безвизовые турпоездки между РФ и КНР. Соответствующий документ был опубликован накануне, 1 февраля, на сайте кабмина.

«Временно приостановить безвизовые туристические поездки, предусмотренные Соглашением между Правительством Российской Федерации и Правительством Китайской Народной Республики о безвизовых групповых туристических поездках от 29 февраля 2000 г. ФСБ России с 00 часов 00 минут местного времени 2 февраля 2020 г. обеспечить реализацию пункта 1 настоящего распоряжения», — говорится в постановлении.

Кроме того, приостановлена выдача рабочих виз гражданам из Китая. За исполнение этой задачи будет отвечать Министерство внутренних дел.

Подобное решение было принято, чтобы избежать распространения эпидемии коронавируса и защитить население России от заражения инфекцией.

28 января стало известно, что российские туроператоры приостановили до конца февраля прием туристов из Китая. В тот же день власти Китая аннулировали около 9 тыс. заявок от граждан на поездки в РФ.

24 января Ростуризм попросил туроператоров предлагать российским клиентам поездки в другие страны вместо Китая из-за угрозы распространения коронавируса.

В конце декабря прошлого года в городе Ухань китайской провинции Хубэй началась вспышка пневмонии, которую вызвал новый вид коронавируса 2019-nCoV. Специалисты в Китае разработали метод лечения заболевания путем экстракорпоральной оксигенации (ЭКСМО) — насыщения крови кислородом.

По данным на утро воскресенья, 2 февраля, от заболевания умерли 304 человека, число зараженных достигло 13 846.