Россия с 20 февраля приостановит въезд граждан Китая, которые направляются в страну в целях осуществляется трудовой деятельности, в частных, учебных и туристических целях. Об этом, как передаёт ТАСС, сообщили в секретариате вице-премьера Татьяны Голиковой.

«С 00 часов 00 минут местного времени 20 февраля 2020 года временно приостановить пропуск граждан Китайской Народной Республики через государственную границу Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Ранее РЖД приостановила пассажирское сообщение с Китаем в связи с ситуацией с распространением коронавируса.

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