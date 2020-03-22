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Россия объявила глобальный авиационный карантин. Воздушное сообщение со всеми странами мира заблокировано. О беспрецедентной мере сообщается на сайте Росавиации.

«Аэрофлот» остановил полёты ещё в 7 стран из-за пандемии

Исключение сделано только для рейсов между Москвой и крупнейшими городами других государств. Причем это не всегда столицы. Так, единственные города Турции, США и Австралии, с которыми остается воздушная связь — Сидней, Нью-Йорк и Стамбул. На сайте Росавиации опубликован полный список городов, куда пока возможны полёты из Москвы. Отмечается также, что под новые ограничения не подпадают чартерные рейсы, которыми будут вывозить россиян из других государств.

Ранее «Рамблер» сообщал, что Россия закрывает небо для Турции, Японии, Вьетнама, Таиланда.

Некоторые страны также уже почти полностью ограничили транспортное сообщение. Это Израиль и страны СНГ.

С 18 марта в России действует временный запрет на въезд в страну иностранцев.

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