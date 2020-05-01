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Россия приблизилась к важнейшему рубежу в ходе борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции, считает глава Минздрава Михаил Мурашко. Его слова приводит пресс-служба на сайте министерства.

«Сейчас мы подходим к важнейшему рубежу борьбы с вирусом, поэтому ответственное поведение каждого из нас является решающим фактором в победе, — сказал министр. — Остаться в эти дни дома и провести праздник с семьей — означает упредить дальнейшее развитие эпидемии, сберечь свое здоровье и здоровье своих близких».

Ранее 1 мая были раскрыты вероятные сроки второй волны коронавируса в России. После летнего спада заражения коронавирусом инфекция может вернуться осенью, считает Роспотребнадзор. В ведомстве отметили, что при жаркой погоде число заражений с высокой долей вероятности пойдет на спад. Однако с наступлением холодов инфекция может спровоцировать новую вспышку.

В России по состоянию на утро 1 мая общее число зараженных коронавирусом превысило 114 тысяч. Случаи есть во всех регионах страны. За последние сутки было зарегистрировано 7933 новых пациентов и 96 летальных исходов.

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