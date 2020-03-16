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Российские железные дороги (РЖД) сообщили о прекращении курсирования международных поездов между Россией и Казахстаном из-за распространения коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости.

Решение вступает в силу 17 марта и будет действовать до особых указаний. О возобновлении движения будет объявлено дополнительно.

В РЖД уточнили, что пассажиры смогут вернуть неиспользованные билеты на отмененные поезда без взимания сборов и других плат. За возвратом средств нужно обратиться в кассы на территории того государства, где был куплен билет. Электронные проездные документы можно сдать посредством веб-ресурсов, через которые они были оформлены.

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