Россия окажет помощь своим гражданам, у которых возникли проблемы с возвращением из-за рубежа в связи с распространением коронавируса. Об этом 18 марта заявил президент страны Владимир Путин.

Глава государства подчеркнул, что Россия будет наращивать борьбу с коронавирусом, так как «наши люди ездят везде». При этом ситуация с распространением вируса внутри страны находится под контролем Минздрава и «соответствующих учреждений на местах».

Ранее в среду Путин выразил надежду, что российские ученые оперативно сработают в плане разработки вакцины от коронавируса,

Вспышка болезни, вызванной новым типом коронавируса SARS-CoV-2, произошла в китайском городе Ухань и стала распространяться в конце декабря 2019 года. По данным международного статистического бюро Worldometers по состоянию на 18 марта, во всем мире заразились 197 802 человека, умерли 7955, а излечились 81 695 пациентов.

В России подтверждено 147 случаев заболевания.