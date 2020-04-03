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Об этом в пятницу, 3 марта, рассказал посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев, передает ТАСС.

Москва оплатит возвращение 107 белорусских граждан из Дели в Минск на борту самолета «Белавиа». Средства для этих целей уже перечислены на счет авиакомпании. Вылет граждан запланирован на 14:00 (мск) 5 апреля, ночью 6 апреля они смогут встретиться в национальном аэропорту Минска со своими родными, подчеркнул российский дипломат. В настоящий момент идет оформление электронных билетов для граждан.

По его словам, белорусы не смогли воспользоваться услугами российских авиаперевозчиков из-за нехватки мест и вследствие форс-мажорных обстоятельств во взаимодействии с туроператорами.

Тысячи туристов оказались заблокированными в разных странах мира из-за мер предосторожности, принятых в связи с пандемией коронавируса. Граждане не могут вернуться домой по ряду причин, в частности из-за ограничения авиасообщения, объявления карантина и закрытия границ.

По данным на 3 апреля, в мире более 1 миллиона 66 тысяч зараженных коронавирусом. Из них около 56 тысяч скончались, еще 223 тысячи человек вылечились. В Белоруссии 351 случай заражения, 4 человека скончались.

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